Sechs Jahre stand Simon Mignolet beim FC Liverpool unter Vertrag, jetzt kehrt der belgische Nationaltorhüter in seine Heimat zurück.

Der 31-Jährige wechselt zum FC Brügge, wo er nach erfolgreich absolviertem Medizincheck einen Fünfjahresvertrag unterzeichnete, wie die Belgier in der Nacht mitteilten.

Anzeige

DAZN gratis testen und internationale Fußball-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Brügge soll sich Mignolet sieben Millionen Euro kosten lassen, womit der Torhüter zum zweitteuersten Transfer des Klubs aller Zeiten avanciert.

In seinen ersten vier Spielzeiten war Mignolet Stammkeeper in Liverpool, ehe er seinen Platz an Loris Karius verlor. Seit der vergangenen Saison ist der Brasilianer Alisson Becker Stammtorhüter der Reds.