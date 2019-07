Gareth Bales Abschied von Real Madrid ist offenbar nur noch eine Sache von Stunden.

Real-Coach Zinedine Zidane erklärte nach der 1:3-Niederlage gegen den FC Bayern während der US-Tour Madrids in der Nacht auf Sonntag: "Bale hat nicht gespielt, weil er kurz vor einem Abgang steht. Wir hoffen für alle Seiten, dass er uns bald verlässt. Das wäre das Beste für alle. Wir arbeiten an einem Transfer zu einem neuen Team."

Zidane habe persönlich nichts gegen den Waliser, "aber es kommt die Zeit, wo Dinge passieren, weil sie passieren müssen. Ich habe Entscheidungen zu treffen, wir müssen uns verändern. Das Aus ist die Entscheidung des Trainers und auch des Spielers, der die Situation kennt."

Rückkehr zu Tottenham Hotspur?

Wie ESPN berichtet, ist Manchester United nicht in der Verlosung um den Flügelstürmer. Die spanische Marca berichtete vor einigen Tagen, dass die Tottenham Hotspur Bale gerne zurück holen würden.

"Die Situation wird sich ändern. Ich weiß nicht, ob in 24 oder 48 Stunden, aber sie wird es und das ist für jeden gut so", meinte Zidane.

Bale steht bei den Madrilenen noch bis 2022 unter Vertrag, spielte aber in der vergangenen Saison nur in der Hälfte seiner 42 Spiele von Beginn an.