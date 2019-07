ADO Den Haag hat auf der Suche nach Verstärkungen für seine Offensive Joshua Zirkzee vom FC Bayern ins Visier genommen.

Der niederländische Jugendnationalspieler durfte nicht mit den Münchner Profis auf die Reise in die USA gehen und ist offenbar erst einmal für die zweite Mannschaft vorgesehen, die in die dritte Liga aufgestiegen ist.

Daher erhofft sich Den Haag laut Voetbal International, den Mittelstürmer von einem Leihgeschäft über zunächst ein Jahr in der Eredivisie überzeugen zu können.

Der 18-Jährige kam 2017 aus der Jugend von Feyernoord Rotterdam an die Säbener Straße und gab in der vergangenen Saison seine Premiere im Herrenbereich, in dem ihm in zehn Spielen für die Regionalliga-Mannschaft vier Tore und vier Vorlagen gelangen.

