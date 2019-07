Der Grund für einen Verbleib von Bale soll die Verletzung von Marco Asensio sein. Der Spanier riss sich im ICC-Duell gegen Arsenal das Kreuzband und fällt ein halbes Jahr aus. Bale soll nun also als interner Ersatz für Asensio fungieren.

Laut BBC Sport und dem Telegraph scheiterte der Wechsel wohl auch an den überzogenen Ablöseforderungen von Real Madrid. Präsident Florentino Pérez will den Waliser nicht zum Schnäppchenpreis abgeben.

Ob Bale bei Real allerdings noch einmal glücklich wird, darf bezweifelt werden. Sein Trainer Zinédine Zidane wünschte sich erst vor kurzem noch einen schnellstmöglichen Abgang des Walisers.

Ob die Verhandlungen mit China-Klub Jiangsu Suning damit gescheitert sind, bleibt unklar. Eventuell will Pérez die Ablöse für Bale noch etwas anheben, in China schließt das Transferfenster nämlich bereits am 31. Juli.