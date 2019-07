Borussia Dortmund dünnt seinen Kader für die kommende Bundesliga-Saison aus. Der Vizemeister verlieh Abwehrspieler Jeremy Toljan für zunächst eine Saison an den italienischen Erstligisten Sassuolo Calcio, bei dem er am Freitag offiziell vorgestellt wird.

Dort steht auch Kevin-Prince Boateng unter Vertrag.

Toljan war 2017 von 1899 Hoffenheim zum BVB gekommen, in Dortmund besitzt er einen Vertrag bis 2022. In der Rückrunde der abgelaufenen Saison war er an Celtic Glasgow ausgeliehen. Weitere BVB-Wechselkandidaten sind Shinji Kagawa, Andre Schürrle oder Sebastian Rode. Auch Marius Wolf und Maximilian Philipp dürfen gehen.