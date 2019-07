Ajax Amsterdam hat einen seiner Leistungsträger mit einem langfristigen Vertrag ausgestattet.

Dusan Tadic unterschrieb am Montag einen neuen Kontrakt bis 2026. "Ich bin sehr glücklich und kann es kaum erwarten, euch in der nächsten Saison wiederzusehen", sagte der 30-Jährige in einer an die Fans gerichteten Videobotschaft.

Anzeige

Der serbische Nationalspieler wechselte 2018 vom FC Southamption zu Ajax Amsterdam und erzielte in der abgelaufenen Saison in 56 Pflichtspielen 38 Tore.