Der englische Zweitligist West Bromwich Albion hat Slaven Bilic als neuen Teammanager präsentiert.

Der 50 Jahre alte Kroate unterschrieb beim Tabellenvierten der abgelaufenen Saison einen Zweijahresvertrag.

"Wir wollen überzeugen und uns auf dem Platz verbessern. Albion hat mich damit überzeugt, dass sie in die Premier League zurückkehren wollen", sagte Bilic, der als Spieler 66 Partien für den Karlsruher SC absolvierte.

Bilic trainierte zuletzt Al-Ittihad Dschidda aus Saudi Arabien, zwischen 2015 und 2017 trainierte der ehemalige kroatische Nationaltrainer Premier-League-Klub West Ham United.

West Brom war als Tabellenvierter in der abgelaufenen Saison in die Play-offs um den Aufstieg in die Premier League eingezogen, war im Halbfinale jedoch am späteren Aufsteiger Aston Villa gescheitert.