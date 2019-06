Bundesligist Hertha BSC hat den zentralen Mittelfeldspieler Eduard Löwen vom Bundesliga-Absteiger 1. FC Nürnberg unter Vertrag genommen.

Der 22-Jährige erhielt bei den Hauptstädtern einen "langfristigen Vertrag", über die genaue Laufzeit wollten die Berliner keine Angaben machen.

"Als Junioren-Nationalspieler passt er genau in die Kategorie Spieler, die wir suchen: jung, talentiert und in seiner Entwicklung noch lange nicht am Ende", sagte Herthas Manager Michael Preetz.

Löwen nimmt ab dem 17. Juni mit der deutschen U21-Auswahl an der EM in Italien und San Marino teil.