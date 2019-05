Nach Marco Friedl, dessen Leihe zu Werder im Sommer ausläuft, haben sich die Bremer einen weiteren Youngster vom FC Bayern geschnappt.

Der 19-jährige Kroate Marin Pudic wechselt zur kommenden Saison fest an die Weser.

Anzeige

Jetzt das aktuelle Trikot von Werder Bremen bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Der Mittelfeldspieler wurde 2017 mit den Münchnern deutscher B-Jugendmeister, in der abgelaufenen Saison erzielte er in 17 Einsätzen in der U19-Bundesliga vier Tore für die Bayern.

Bei Werder ist Pudic zunächst als Verstärkung für die Regionalliga-Mannschaft vorgesehen.