Wo spielt Achraf Hakimi in der kommenden Saison? Wie die spanische Sportzeitung As berichtete, will Zinédine Zidane die BVB-Leihgabe (bis 2020) unbedingt vorzeitig zurückholen.

Michael Zorc schob einem solchen Szenario allerdings einen Riegel vor. "Wir haben einen sehr guten Kontakt mit seinem Berater. Es gibt kein Szenario, dass Achraf in der kommenden Saison nicht beim BVB spielt", sagte der Sportdirektor auf einer Pressekonferenz.

Hakimi laboriert derzeit an einem Mittelfußbruch, will aber laut Zorc den Afrika-Cup spielen. Sein Marktwert ist laut transfermarkt.de durch seine starke Saison auf 30 Millionen Euro gestiegen.