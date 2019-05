Julian Brandt hat sich zu seiner Zukunft geäußert. „Natürlich ist die Champions League ein gewichtiger Grund“, sagt der Offensivspieler von Bayer Leverkusen gegenüber der Bild am Sonntag, „Stand jetzt bin ich zu 100 Prozent auch in der nächsten Saison hier. Ich bin fünfeinhalb Jahre hier, weiß genau, was ich an Leverkusen habe.“

Der Vertrag des deutschen Nationalspielers beim Werksklub enthält eine Ausstiegsklausel über 25 Millionen Euro. Insbesondere Borussia Dortmund wurde in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder mit Brandt in Verbindung gebracht.

Eine Entscheidung wird wohl im Anschluss an das Saisonfinale am kommenden Wochenende fallen.