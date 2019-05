Drittliga-Meister VfL Osnabrück hat als ersten Neuzugang für die kommende Saison in der 2. Bundesliga Mittelfeldspieler Sven Köhler vom Regionalligisten SV Lippstadt 08 verpflichtet.

In Osnabrück unterschrieb der 22-Jährige einen Zweijahresvertrag. In 29 Einsätzen in der Regionalliga West erzielte Köhler zwei Treffer und bereitete zehn weitere vor.

"Sven Köhler durchlief die Leistungszentren von Borussia Dortmund, dem VfL Bochum und dem FC Schalke 04, mit denen er die Deutsche Meisterschaft der A-Junioren feiern durfte, ehe er sich in Lippstadt im Seniorenbereich etabliert hat", sagte VfL-Sportdirektor Benjamin Schmedes.