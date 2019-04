Tottenham Hotspur hat seinem Superstar Christian Eriksen laut einem Bericht der Daily Mail ein Preisschild umgehängt. Obwohl der Däne nur noch ein Jahr Vertrag hat, wollen die Londoner rund 150 Millionen Euro für den Mittelfeldmann.

Spurs-Vorstand Daniel Levy könnte mit diesem astronomischen Preis mögliche Interessenten wie Real Madrid dazu bringen, von einer Eriksen-Verpflichtung Abstand zu nehmen.

Anzeige

Bereits bei den Transfers von Gareth Bale und Luka Modric mussten die Königlichen harte Verhandlungen mit Levy führen.

Laut Coach Mauricio Pochettino hoffen die Spurs auf einen Verbleib des Dänen in London. "Ich hoffe und wünsche mir, dass Christian bei uns auch zukünftig spielen wird. Christian und wir sind offen für Gespräche und wir werden sehen, was passiert", so Pochettino.

Jetzt das aktuelle Trikot von Tottenham Hotspur bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Ob sich Real davon abschrecken lässt, ist nicht unwahrscheinlich. Die Madrilenen basteln derzeit an ihrem Team für die nächste Saison und haben einige Weltklassespieler auf dem Zettel, beispielsweise Paul Pogba oder Eden Hazard, die sicherlich auch nicht kostengünstig zu bekommen sind.