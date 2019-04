Der Vertrag von Pierre-Michel Lasogga beim Hamburger SV läuft im Sommer aus - und nach einer Verlängerung sieht es derzeit nicht aus.

Wie die Sport Bild berichtet, ist die Trennung nach der Saison sogar bereits beschlossene Sache. Dabei spiele es auch keine Rolle, ob der HSV aufsteigt oder nicht. Überhaupt wollen die Hanseaten die Personalplanungen vorerst ruhen lassen. "Wir werden bis Saisonende keine Vertragsgespräche mehr führen und uns voll auf den Aufstiegskampf konzentrieren", sagte Sport-Vorstand Ralf Becker.

So lange will Lasogga aber offenbar nicht warten. Der Angreifer plane seine Zukunft laut Sport Bild schon jetzt und setze sich daher bereits mit Angeboten anderer Klubs auseinander. Es solle mehrere Optionen geben, die für Lasogga in Frage kämen.

Der 27 Jahre alte Stürmer erzielte in insgesamt 135 Pflichtspielen für die Rothosen 49 Tore. Dennoch wird ihm der Job als Bundesliga-Angreifer angeblich nicht mehr zugetraut. Ein weiterer Grund, aus dem die Zeichen bei Lasogga auf Abschied stehen. Derzeit befindet sich Hamburg auf dem vierten Tabellenplatz. Ganz egal, in welcher Liga es weiter geht, in der nächsten Saison wird der Verein neue Offensivkräfte brauchen.

Neben dem wahrscheinlichen Abgang von Lasogga wird wohl auch Jann-Fiete Arp gehen (wechselt zum FC Bayern), Hee-chan Hwang kehrt nach Ablauf seiner Leihe zu RB Salzburg zurück und auch bei Manuel Wintzheimer geht die Tendenz in Richtung Trennung.