Der 1. FC Köln bastelt weiter fleißig an seinem Kader. Wie der Tabellenzweite der 2. Bundesliga am Mittwoch mitteilte, schließt sich Kingsley Schindler von Holstein Kiel den Kölnern an - allerdings erst ab Sommer.

Der 25-Jährige kommt ablösefrei von den Störchen und erhält in Köln einen Vertrag bis 2023.

Veh: "Verstärkung für die Zukunft"

"Es freut mich sehr, dass Kingsley sich frühzeitig für den 1. FC Köln entschieden hat - das ist eine Verstärkung für die Zukunft", sagte Sport-Geschäftsführer Armin Veh.

Der Offensivspieler spielte seit 2016 in Kiel und arbeitete dort bereits mit dem jetzigen Kölner Trainer Markus Anfang zusammen.

ANZEIGE: Jetzt das Trikot des 1. FC Köln kaufen - hier geht es zum Shop!

Köln hatte vor dieser Saison auch den früheren Holstein-Kapitän Rafael Czichos und über den Umweg FC Midtjylland Außenstürmer Dominick Drexler an den Rhein gelockt.

In der aktuellen Wintertransferperiode hatten sich die Kölner bereits mit Johannes Geis verstärkt, zudem steht Florian Kainz von Werder Bremen unmittelbar vor einem Wechsel in die Domstadt.