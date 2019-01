Seitdem bekannt ist, dass Adrien Rabiot Paris St. Germain spätestens in diesem Sommer verlassen wird, ist der Französische Meister händeringend auf der Suche nach einem Mittelfeldspieler.

Neben Julian Weigl (Borussia Dortmund) und Frenkie de Jong (Ajax Amsterdam) wurde in den vergangenen Wochen auch Abdoulaye Doucoure vom FC Watford heiß gehandelt.

Nun deutete der 26-Jährige gegenüber Canal Plus seinen Abgang vom Tabellensiebten der Premier League an. "Ich denke, ich werde Watford verlassen. Der Klub kennt meine Ambitionen und will mir helfen, dass nächste Level zu erreichen."

Doucoure verlängerte Vertrag im Sommer langfristig

Zwar beteuerte Doucoure, mit PSG in Kontakt zu stehen, gleichzeitig machte er aber keinen Hehl daraus, dass sein neuer Klub zwingend in der Champions League spielen solle.

Docoure hatte erst im Sommer seinen Vertrag in Watford bis 2023 verlängert und kam bei den "Hornets" in jedem Premier-League-Spiel dieser Saison zum Einsatz.