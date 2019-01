FC Barcelona offenbar mit Interesse an Cristhian Stuani vom FC Girona

Cristhian Stuani vom FC Girona hat bereits zwölf Treffer erzielt und soll nun beim FC Barcelona auf dem Zettel stehen.

Wie die spanischen Zeitungen Sport und AS übereinstimmend berichten sollen die Katalanen darüber nachdenken, Stuani im Januar unter Vertrag zu nehmen. Der Uruguayer wird als Ersatz für den zum FC Sevilla gewechselten Munir El Haddadi gehandelt.

Stuani kann Girona offenbar per Ausstiegsklausel in Höhe von 15 Millionen Euro verlassen und würde Barcas Mittelstürmer-Not - mit Luis Suarez ist nur noch ein klassischer Angreifer im Kader - lindern. Stuani kommt in 50 La-Liga-Spielen auf 33 Tore.