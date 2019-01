Das wäre ein echter Transfer-Kracher. Der ehemalige Schalker Donis Avdijaj soll auf dem Wunschzettel zweier internationaler Top-Klubs stehen.

Wie das niederländische Portal soccernews.nl berichtet, sind sowohl der FC Arsenal als auch Juventus Turin am kosovarischen Nationalspieler interessiert.

Seit seinem Wechsel von den Königsblauen macht der 22-Jährige in den Niederlanden auf sich aufmerksam. In der laufenden Saison war er bei Willem II in 15 Einsätzen viermal erfolgreich und bereitete drei Treffer vor.

Avdijajs Vertrag beim Tabellenzwölften der Eredivisie läuft zum Saisonende aus. Willem II besitzt jedoch die Option, den Vertrag mit dem Spielmacher zu verlängern.