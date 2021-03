Dimitrij Ovtcharov ist in die Top 10 zurückgekehrt © AFP/GETTYIMAGES/SID/KARIM JAAFAR

SID Lesedauer: 2 Minuten

Der ehemalige Weltcupsieger Dimitrij Ovtcharov ist in der Tischtennis-Weltrangliste durch seinen Sieg bei der WTT-Premiere in Doha in die Top 10 zurückgekehrt