Aller guten Dinge sind drei: Die Tischtennis-Weltmeisterschaften in Südkorea sind wegen der Corona-Pandemie erneut verschoben worden.

Wie der Weltverband ITTF am Mittwoch bekannt gab, soll die WM in Busan nicht mehr im September, sondern in den ersten Monaten des Jahres 2021 stattfinden.

Einen genauen Termin gibt es bislang nicht. Dieser soll beim Treffen des Exekutivausschusses am 10. Juli festgelegt werden.

Ursprünglich war die WM zwischen dem 22. bis 29. März angesetzt, wurde Ende Februar aber zunächst in den Juni und Anfang April dann in den September verschoben. Jetzt folgte die Entscheidung die Titelkämpfe erst im nächsten Jahr auszutragen.

Auswirkungen könnte die Terminfindung auch auf die geplanten Einzelweltmeisterschaften in den USA (17. bis 26. Juni 2021) haben.

In dem Statement hieß es, solange kein Termin für das Turnier in Busan festgelegt sei, könne auch die Einzel-WM nicht wie geplant stattfinden.