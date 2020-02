Tischtennis-Ass Dimitrij Ovtcharov hat nach einem Coup gegen den Weltranglistenersten Fan Zhendong das Halbfinale der German Open in Magdeburg erreicht. Im Viertelfinal-Krimi setzte sich der Ex-Europameister und dreimalige Turniersieger gegen den Chinesen nach starker Aufholjagd mit 4:3 (9:11, 11:4, 8:11, 10:12, 12:10, 11:5, 12:10) durch.

"Das war eine richtig geile Partie. Dimitrij hat vom ersten bis zum letzten Punkt Weltklasseniveau gehabt", lobte Bundestrainer Jörg Roßkopf den Weltranglistenelften, der im fünften Satz drei Matchbälle des Titelverteidigers abgewehrt hatte. Nächster Gegner des letzten deutschen Teilnehmers beim Heimspiel in der GETEC-Arena ist am Sonntag Olympiasieger und Weltmeister Ma Long (China).

Am Freitag war Rekordeuropameister Timo Boll an dem 23-jährigen Fan gescheitert (2:4). Ovtcharov hatte den dreimaligen World-Cup-Gewinner an gleicher Stelle bereits vor drei Jahren bezwungen - und feierte anschließend seinen dritten Turniersieg nach 2012 und 2014.