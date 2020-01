Der an Nummer zwei gesetzte Fan Zhendong war für Deutschlands Tischtennis-Idol Timo Boll auch im neunten Aufeinandertreffen eine Nummer zu groß, für Überraschungsmann Benedikt Duda kam ebenfalls nach großer Gegenwehr das Aus.

Letzter deutscher Vertreter bei den German Open in Magdeburg ist damit Dimitrij Ovtcharov. Der Ex-Europameister zog als einziger deutscher Spieler ins Viertelfinale der Einzelkonkurrenzen ein, mit einem hart umkämpften 4:3 gegen den Taiwanesen Chuang Chih-Yuan.

Gegner von Ovtcharov in der Runde der letzten Acht ist nun Fan Zhendong. Der Chinese hatte zuvor mit einem 4:2 auch im neunten Duell mit Rekordeuropameister Boll die Oberhand behalten. Lediglich beim Weltcupturnier 2019 in Linz hatte der Düsseldorfer Boll seinen asiatischen Gegner beim 3:4 einmal am Rande einer Niederlage.

Duda verpasst nächste Überraschung

Qualifikant Duda, der am Donnerstag überraschend Vizeweltmeister Mattias Falck (Schweden) ausgeschaltet hatte, stand gegen den Chinesen Zhao Zihao vor einem weiteren Coup. Der deutsche Doppelmeister führte gegen die Nummer 24 der Welt 2:0 und 3:2, ging am Ende aber mit einer 3:4-Niederlage von der Platte.

Ohne deutsche Beteiligung geht das Dameneinzel zu Ende. Als Letzte schied am Freitag Europe-Top-16-Gewinnerin Petrissa Solja aus. Die 25-Jährige aus Langstadt musste sich im Achtelfinale der chinesischen Doppel-Weltmeisterin Zhu Yuling glatt mit 0:4 geschlagen geben.