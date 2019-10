Tischtennisspielerin Petrissa Solja hat beim Weltcup im chinesischen Chengdu das Viertelfinale erreicht.

Die 25-Jährige gewann überraschend gegen die an Nummer sechs gesetzte Doo Hoi Kem aus Hongkong 4:2 und trifft in der Runde der letzten Acht (Samstag, 12.00 Uhr MESZ) auf die Weltranglistendritte und an Nummer eins gesetzte Chinesin Zhu Yuling.

Die Weltranglisten-21. Solja hat mit dem Weltcup bislang gute Erfahrungen gemacht. 2015 in Sendai/Japan hatte sie als Dritte völlig überraschend als erste Deutsche eine Medaille gewonnen.