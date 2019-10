Als Gruppensiegerin ist die zweimalige Mixed-WM-Dritte Petrissa Solja (Langstadt) ins Achtelfinale des Tischtennis-Weltcups im chinesischen Chengdu eingezogen.

Solja gewinnt enges Match

Die 25 Jahre alte Pfälzerin gewann ihre beiden Spiele in der Gruppe C. Ihre Gegnerin in der ersten K.o.-Runde am Samstag wird nach Abschluss der Gruppenphase ermittelt.

Anzeige

Europe-Top-16-Gewinnerin Solja bezwang zunächst in einem 46-minütigen Krimi die Australierin Jian Fang Lay mit 4:3. "Das war ein enges Match. Ich bin zwar erst am Donnerstag angekommen und am Morgen früh aufgewacht. Ich war aber nicht müde", sagte Solja.

Den Gruppensieg holte sie sich dann mit einem 4:1 gegen die Taiwanesin Chen Szu Yu. "Das hilft mir natürlich für die Achtelfinalauslosung", sagte Solja.

Die Weltranglisten-21. Solja hat mit dem Weltcup bislang gute Erfahrungen gemacht. 2015 in Sendai/Japan gewann sie als Dritte völlig überraschend als erste Deutsche eine Medaille. Topgesetzt sind in Chengdu die Weltranglistendritte Zhu Yuling und Weltmeisterin Liu Shiwen aus China.