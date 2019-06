Das deutsche Doppel Benedikt Duda/Dang Qiu hat seinen ersten Sieg auf der World Tour deutlich verpasst.

Das Duo unterlag im Endspiel im japanischen Sapporo am Sonntag dem chinesischen Spitzendoppel Fan Zhendong/Xu Xin 0:3.

Mit dem Halbfinalsieg über die Ex-Weltmeister Chen Chien-An/Chuang Chih-Yuan aus Taiwan (3:1) waren Duda/Qiu tags zuvor erstmals in ein Endspiel auf der World Tour vorgerückt.

Im Einzel waren als letzte Deutsche am Freitag der zweimalige Europameister Dimitrij Ovtcharov und Ruwen Filus jeweils im Achtelfinale ausgeschieden. Rekordeuropameister Timo Boll war in Sapporo nicht am Start.