Das deutsche Paradedoppel mit Rekordeuropameister Timo Boll und Patrick Franziska hat bei den China Open in Shenzhen seinen bislang größten Erfolg errungen. Im Finale des mit 400.000 Dollar dotierten World-Tour-Turniers setzten sich Boll/Franziska gegen Chinas Weltmeister Ma Long und Wang Chuqin glatt mit 3:0 (11:8, 11:7, 11:5) durch.

Boll und Franziska unterstrichen in Shenzhen ihr enormes Potenzial, von dem auch Bundestrainer Jörg Roßkopf überzeugt ist. "Wenn Timo und Patrick ihren Rhythmus finden, dann sind sie nur schwer zu schlagen. Sie haben noch nicht oft zusammen gespielt, aber harmonieren einfach unglaublich gut", sagte der Olympiadritte von Atlanta 1996.

Das deutsche Doppel baute seine imponierende gemeinsame Bilanz aus. Bei fünf Turnierstarts kassierten sie nur eine Niederlage, in diesem Jahr bei den Katar Open. Bei der vergangenen WM in Budapest waren Boll/Franziska ebenfalls auf Medaillenkurs, mussten aber wegen einer Erkrankung Bolls ihr Match um eine Medaille absagen.

Timo Boll hat bei seinem Comebackturnier seit dem krankheitsbedingten Aus in Budapest noch eine weitere Medaillenchance. Im Einzel trifft der deutsche Fahnenträger bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro am Samstagmittag (13.20 Uhr) im Viertelfinale auf den Weltranglistendritten Xu Xin aus China. Bei einem Sieg hätte Boll Edelmetall sicher.