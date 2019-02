Europe-Top-16-Sieger Dimitrij Ovtcharov hat seine Teilnahme an der Tischtennis-DM am Wochenende in Wetzlar abgesagt.

Den Verzicht des früheren Weltranglistenersten gab der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) am Montag bekannt.

Ovtcharov begründete seine Entscheidung mit den gestiegenen Belastungen durch die höhere Zahl von Pflichtteilnahmen an internationalen Turnieren und die entsprechenden Planungen für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio.