SID

Karolina Pliskova steht zum dritten Mal in Folge im Endspiel des WTA-Turniers in Rom. Die Finalgegnerin der Tschechin hat es aber in sich.