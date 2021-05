Laura Siegemund beim WTA-Turnier in Rom ausgeschieden © POOL/POOL/SID/Thomas KIENZLE

SID Lesedauer: 2 Minuten

Laura Siegemund fliegt in Runde 1 des WTA-Turniers in Rom raus. Nach gutem Start verliert sie in Satz 3 den Faden. Die Siegerin trifft auf Serena Williams.