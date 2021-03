Die Tennis-Weltranglistenerste Ashleigh Barty (24) hat aufgrund einer Verletzung ihre Teilnahme am WTA-Turnier in Dubai in der kommenden Woche abgesagt.

"Leider habe ich aufgrund einer Verletzung am linken Bein zurückgezogen", sagte die Australierin in einem von der WTA veröffentlichten Statement.

Barty nahm schon an den Qatar Open nicht teil, kündigte aber ihre Teilnahme an den Miami Open (22. März - 4. April) an: "Ich freue mich darauf, in einigen Wochen in Miami anzutreten."