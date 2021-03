Laura Siegemund hat beim WTA-Turnier in Miami die zweite Runde erreicht. Die 33 Jahre alte deutsche Nummer zwei gewann ihr Auftaktmatch gegen Christina McHale (USA) 6:3, 7:5 und hat nun eine schwierige Aufgabe vor sich: Siegemunds nächste Gegnerin ist US-Open-Finalistin Wiktoria Asarenka (Belarus), Nummer 15 der Weltrangliste und in Miami an Nummer 14 gesetzt.

Siegemund, im Vorjahr French-Open-Viertelfinalistin,wartet 2021 noch auf ihr erstes Topergebnis. Bei den Australian Open war sie in der ersten Runde an der 23-maligen Grand-Slam-Siegerin Serena Williams gescheitert, in Doha erreichte sie als Qualifikantin das Achtelfinale, in der Vorwoche in Dubai verlor sie ihr Auftaktmatch gegen die Russin Anastasia Potapowa.