Die frühere Weltranglistenerste Kim Clijsters bekommt vom Tennis nicht genug. Die 37 Jahre alte Belgierin hat eine Wild Card für die Miami Open vom 23. März angenommen und meldet sich erneut auf der Tour zurück.

Die viermalige Grand-Slam-Siegerin, derzeit die Nummer 1054 der Weltrangliste, hatte zuletzt bei den US Open im Spätsommer gespielt und war in New York in der ersten Runde gescheitert. Im Februar des vergangenen Jahres hatte sie bei ihrem zweiten Comeback ihr erstes Tourmatch nach fast acht Jahren gespielt.

Clijsters hat im Verlauf ihrer Karriere insgesamt 41 Titel gewonnen, darunter 2005 and 2010 in Miami. Nun nimmt sie einen neuen Anlauf in Florida und will ab dem 5. April auch in Charleston/South Carolina aufschlagen.