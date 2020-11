Bittere Nachricht für Sabine Lisicki!

Die deutsche Tennis-Spielerin, die aktuell um ihre Rückkehr in die Weltspitze kämpft, hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen.

Anzeige

Wie die 31-Jährige bei Instagram schrieb, wurde ihre Verletzung, erlitten am Montag beim Doppel in Linz, noch am gleichen Abend per MRT diagnostiziert und danach direkt operiert.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

"Jetzt steht ein langer und harter Weg vor mir", schrieb Lisicki und zeigte sich kämpferisch: "Von jetzt an wird nur noch nach vorne geschaut!"

Lisick erleidet Kreuzbandriss in Linz

Die 31-Jährige hatte am Montag das Doppel-Achtelfinale beim WTA-Turnier in Linz mit ihrer Partnerin Jodie Anna Burrage aus Großbritannien beim Stand von 6:5 im ersten Satz abbrechen müssen nachdem ihr vor Schmerzen die Tränen kamen.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Lisicki war Richtung Netz vorgelaufen, um einen Ball mit der Vorhand zu schlagen. Nach der Schlagbewegung verlor sie die Balance, sodass sie im linken Bein wegknickte.

Die Wimbledon-Finalistin von 2013 fiel zu Boden, hielt sich sofort ihr linkes Knie und schrie wegen der starken Schmerzen. Den anderen Spielerinnen stand der Schock ins Gesicht geschrieben, Burrage hielt sich die Hand vor den Mund.

Bis die Sanitäter bei ihr waren, verging mehr als eine Minute.

Lisicki kämpft verzweifelt um Anschluss

Bis vor etwa fünf Jahren spielte die ehemalige Fed-Cup-Spielerin in der Weltspitze mit. Sie gewann vier WTA-Titel und stellte einen Ass-Rekord auf.

Danach wurde sie von einer Verletzung nach der anderen zurück geworfen, neben dem Knie waren auch Knöchel und Schulter betroffen Seit Juli 2019 hatte Lisicki mit Pfeifferschem Drüsenfieber zu kämpfen gehabt.

Seither versucht sie, ihr altes Niveau wieder zu erreichen. Erst Ende August hatte sie nach mehr als einjähriger Tour-Abstinenz wieder ihren ersten Sieg gefeiert. In der Weltrangliste wird sie nur noch auf Rang 690 geführt

Zuletzt zeigte ihre Leistungskurve nach oben. Umso bitterer ist nun der Verletzungsschock.