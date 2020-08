Das insgesamt 31. Duell der beiden Schwestern geht an Serena: Im Achtelfinale des Tennis-Turniers in Lexington/Kentucky setzte sich die 38-Jährige in einer hochklassigen Partie mit 3:6, 6:3, 6:4 gegen die zwei Jahre ältere Venus durch. In der familieninternen Bilanz steht es nun 19:12 für Serena.

Im ersten Satz geriet Venus zunächst mit 0:2 in Rückstand, gewann dann aber sechs von sieben Spielen.

Serena behielt im zweiten Durchgang die Oberhand und glich zum 1:1 aus. Danach lieferten sich die Kontrahentinnen einen offenen Schlagabtausch, bevor Serena das entscheidende Break zum 5:4 gelang.

Das eigene Aufschlagspiel brachte sie dann zum Viertelfinaleinzug durch. Insgesamt schlug die 23-malige Grand-Slam-Siegerin 14 Asse, bei Venus standen sechs zu Buche. Zuletzt hatten sich die Williams-Schwestern in der dritten Runde der US Open 2018 gegenübergestanden.