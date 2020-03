Die frühere Tennis-Weltranglistenerste Kim Clijsters (Belgien) muss bei ihrem zweiten Comeback weiter auf das erste Erfolgserlebnis warten.

DAZN gratis testen und Tennis-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Anzeige

Im zweiten Match nach ihrer Rückkehr auf die WTA-Tour musste sich die 36-Jährige in ihrem Erstrunden-Mach beim Turnier im mexikanischen Monterrey der an Nummer zwei gesetzten Britin Johanna Konta mit 3:6, 7:5 geschlagen geben. Mitte Februar hatte die Siegerin von vier Grand-Slam-Turnieren in Dubai schon ihr erstes Match nach einer fast achtjährigen Pause verloren.

Clijsters tritt nach Schwangerschaft zurück - und kehrt dann wieder

Clijsters hatte in Dubai ihre dritte Karriere gestartet. Die Tochter des früheren belgischen Fußball-Nationalspielers Leo Clijsters war 2007 wegen ihrer Schwangerschaft erstmals zurückgetreten und schien ihre Profi-Laufbahn 2012 nach einem erfolgreichen Comeback mit zwei US-Open-Triumphen sowie einem Sieg bei den Australian Open endgültig beendet zu haben. Insgesamt feierte Clijsters 41 Turniersiege.