Tennisspielerin Anna-Lena Friedsam hat beim WTA-Turnier in Lyon ihren größten Erfolg des bisherigen Jahres gefeiert und ist ins Viertelfinale eingezogen.

Die Weltranglisten-136. setzte sich im Achtelfinale des Hartplatzturniers mit 6:3, 6:3 gegen die an Position zwei gesetzte Lokalmatadorin Kristina Mladenovic durch. In dem mit 275.000 Dollar dotierten Event trifft Friedsam in der Runde der letzten Acht auf Viktoria Kuzmova (Slowakei/Nr. 8).

