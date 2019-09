Deutschlands dreimalige Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber will beim WTA-Turnier in Osaka, Japan (ab Montag LIVE im TV auf SPORT1+) zurück in die Spur finden.

Nachdem sie zuletzt sowohl bei den US Open und als auch beim Turnier in Zhengzhou bereits in ihrem Auftaktspiel scheiterte, soll im Utsubo Park die Trendwende her.

Beim Hartplatztunier werden insgesamt rund 744.000 Euro ausgeschüttet. Neben Kerber wird unter anderem auch Naomi Osaka, zweimalige Grand-Slam-Siegerin, in ihrer Heimatstadt aufschlagen und gilt als Favoritin auf den Sieg.

Die Titelverteidigerin und aktuelle Nummer zwei der Welt, Karolina Pliskova, geht in diesem Jahr nicht an den Start.

Insgesamt haben die vier für das Turnier top-gesetzten Spielerinnen (Osaka, Kerber, Sloane Stephens und Kiki Bertens) für die erste Runde ein Freilos, sie steigen am Mittwoch im Achtelfinale ein.

In der ersten Runde am Dienstag trifft unter anderem die Kerber-Bezwingerin von New York, Kiki Mladenovic, auf Lokalmatadorin Misaki Doi. Donna Vekic, die mit Kerbers Ex-Coach Torben Beltz trainiert wird, bekommt es mit Caroline Garcia (Nr. 30 der Welt) aus Frankreich zu tun.

Der Spielplan für Dienstag:

4.00 Uhr: Madison Keys (USA, Nr. 16) - Daria Kasatkina (RUS, Nr. 40)

5.30 Uhr: Nao Hibino (JPN) - Varvara Flink (RUS)

5.30 Uhr: Garbine Muguruza (ESP, Nr. 26) - Su-Wei Hsieh (TPE, Nr. 33)

7.00 Uhr: Yulia Putintseva (KAZ, Nr. 36) - Petra Martic (CRO, Nr. 23)

7.00 Uhr: Donna Vekic (CRO, Nr. 21) - Caroline Garcia (FRA, Nr. 30)

10 Uhr: Kiki Mladenovic (FRA, Nr. 44) - Misaki Doi (JPN)