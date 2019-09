Die Karriere von Serena Williams zum Durchklicken:

Am 11. September 1999 gewinnt die damals 17 Jahre alte Serena Williams die US Open. Nach dem Sieg im Finale gegen Martina Hingis stemmt sie erstmals den Siegerpokal bei einem Grand-Slam-Tunier in die Höhe.

Es sollte nicht das letzte Mal gewesen sein. Bis heute stehen 23 Grand-Slam-Titel auf Williams' Habenseite. Dazu kommen 49 weitere Turniersiege auf der WTA-Tour und vier Goldmedaillen bei Olympischen Spielen.

Anzeige

DAZN gratis testen und Tennis-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

SPORT1 zeigt die Karriere von Serena Williams, die nicht nur von Erfolgen geprägt ist.