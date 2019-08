Die Weltranglistenerste Ashleigh Barty ist beim WTA-Turnier in Toronto bereits an ihrer Auftakthürde gescheitert. Die French-Open-Siegerin aus Australien unterlag in der zweiten Runde der US-Amerikanerin Sofia Kenin 6:7 (5:7), 6:3, 6:4. In der ersten Runde hatte die 23-Jährige ein Freilos besessen.

Barty muss damit um ihre Position als Nummer eins der Welt bangen. Die sechsmalige Turniersiegerin auf der WTA-Tour hatte Ende Juni die Spitze der Weltrangliste erklommen. Bereits Anfang Juli ist die French-Open-Siegerin in Wimbledon früh im Achtelfinale ausgeschieden.

Mit Julia Görges und Tatjana Maria sind auch noch zwei deutsche Starterinnen mit dabei. Görges trifft in der zweiten Runde auf die Schweizerin Belinda Bencic und Maria auf die Japanerin Naomi Osaka, welche den zweiten Platz der Weltrangliste einnimmt. Angelique Kerber und Andrea Petkovic sind hingegen schon ausgeschieden.