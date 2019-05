Mona Barthel ist beim WTA-Turnier in Rom in der ersten Runde gescheitert. Die 28-Jährige aus Neumünster verlor am Montag ihr Auftaktmatch gegen Anett Kontaveit (Nr. 14) aus Estland 6:4, 4:6, 4:6.

Für Barthel war es die dritte Auftaktniederlage nacheinander, beim Turnier in Indian Wells war sie zuletzt über die erste Runde hinausgekommen.

Damit liegen die deutschen Hoffnungen beim Sandplatzturnier in der italienischen Hauptstadt nun auf Julia Görges (Nr. 16). Die 30-Jährige trifft in ihrem Erstrundenmatch am Dienstag auf Hsieh Su-Wei (Taiwan).

Angelique Kerber hatte ihre Teilnahme an dem Turnier wegen einer Knöchelverletzung absagen müssen.