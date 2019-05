Die frühere Wimbledonfinalistin Sabine Lisicki ist beim WTA-Turnier in Nürnberg auch in ihrem neunten Match des Jahres 2019 ohne Sieg geblieben. Die Berlinerin, als Nummer 299 der Weltrangliste dank einer Wildcard am Start, verlor ihr nach einer Regenpause am Vortag fortgesetztes Erstrundenmatch gegen die an Nummer drei gesetzte Australierin Ajla Tomljanovic 2:6, 5:7.

Auch Niemeier gescheitert

Zuvor war bereits Jule Niemeier bei ihrem Debüt auf der WTA-Tour nach Kurzarbeit am Mittwoch ausgeschieden. Die 19-Jährige aus Dortmund unterlag bei dem Sandplatzturnier am Valznerweiher in der Fortsetzung gegen die Tschechin Kristyna Pliskova 1:6, 3:6.

Weil die Partie beim Stand von 3:5 aus Sicht von Niemeier im zweiten Satz abgebrochen worden war, spielten die Kontrahentinnen am Mittwoch nur noch fünf Ballwechsel, ehe Pliskovas Sieg feststand. Niemeier hatte sich über die Qualifikation erstmals in ihrer Karriere in ein Hauptfeld eines WTA-Turniers gespielt.

Petkovic gegen Friedsam

Am Nachmittag steht das Achtelfinalduell zwischen Andrea Petkovic (Nr. 8) und Anna-Lena Friedsam auf dem Plan, Mona Barthel trifft auf die topgesetzte Kasachin Julia Putinzewa.