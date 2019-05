Tennisspielerin Tamara Korpatsch ist beim WTA-Turnier in Prag ins Viertelfinale eingezogen.

Die 23 Jahre alte Hamburgerin setzte sich in der zweiten Runde gegen Anna Karolina Schmiedlova (Slowakei) 4:6, 6:3, 6:0 durch und trifft nun auf Jil Teichmann. Die Schweizerin steht als Weltranglisten-146. fünf Plätze vor Korpatsch.

Korpatsch war nach einer Niederlage in der Qualifikation als Lucky Loser ins Hauptfeld gerückt. Bis zum Sandplatzturnier in Prag hatte sie in dieser Saison noch kein Match auf der WTA-Tour gewonnen.

Ausgeschieden ist dagegen Qualifikantin Antonia Lottner (Düsseldorf), die gegen Bernarda Pera (USA) 2:6, 4:6 verlor.

In der ersten Runde waren zuvor bereits die Fed-Cup-Spielerinnen Andrea Petkovic (Darmstadt) und Mona Barthel (Neumünster) gescheitert.