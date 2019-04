Wimbledonsiegerin Angelique Kerber hat das Duell mit ihrer Fed-Cup-Kollegin Andrea Petkovic gewonnen und als einzige deutsche Tennisspielerin das Viertelfinale beim Heimturnier in Stuttgart erreicht.

Nach einem Freilos in Runde eins setzte sich die an Nummer fünf gesetzte Kerber (31) am Donnerstagabend 6:2, 6:4 durch. Im zwölften Aufeinandertreffen mit Petkovic feierte sie damit den neunten Sieg.

"Es war ein bisschen eine Zitterpartie heute", sagte Kerber: "Es ist nie einfach, gegen Petko zu spielen. Wir kennen uns in- und auswendig."

In der Runde der letzten Acht trifft Kerber am Freitag auf die niederländische Sandplatz-Spezialistin Kiki Bertens (Nr. 6). Lokalmatadorin Laura Siegemund, Siegerin von 2017, schied am Mittag im Achtelfinale durch ein 4:6, 3:6 gegen Anastasija Sevastova (Lettland/Nr. 7) aus. "Es lief irgendwie alles nicht so richtig. Ich habe versucht, mich reinzufighten in das Match. Aber mir hat einfach die Konstanz gefehlt", sagte Siegemund danach.

Julia Görges und Qualifikantin Anna-Lena Friedsam waren bereits in der ersten Runde gescheitert.

Kerber zieht nach Break davon

Kerber, zuletzt von einer verschleppten Grippe geschwächt, hatte gegen ihre Freundin Petkovic nur zu Beginn einige Probleme erkennen lassen. Mit dem Break zum 3:2 übernahm sie allerdings endgültig die Kontrolle und entschied nach 32 Minuten Satz eins souverän für sich. Im zweiten Durchgang hielt Petkovic in den ersten sechs Spielen gut mit, ehe Kerber entscheidend davonzog.

Nach dem Matchball kam es am Netz zu einer innigen Umarmung der beiden Freundinnen. "Sie hat mir gratuliert und gesagt, dass das Abendessen auf sie geht", verriet Kerber auf der anschließenden Pressekonferenz den Inhalt des Gesprächs am Netz. Petkovic scherzte: "Ich habe ihr gesagt, ich zahle das Abendessen, aber es reicht nur für eine billige Kaschemme."

Kerber hat das hochkarätig besetzte Event in Stuttgart 2015 und 2016 gewonnen. Das Turnier bildet traditionell den Auftakt in die europäische Sandplatzsaison, in der die frühere Weltranglistenerste in diesem Jahr den Gewinn der French Open und damit die Komplettierung ihres Karriere-Grand-Slams anstrebt.