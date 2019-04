Die Weltranglistenerste Naomi Osaka hat beim WTA-Turnier in Stuttgart ihre Auftakthürde ohne Probleme gemeistert und bleibt damit mindestens eine weitere Woche die Nummer eins im Ranking. Die Japanerin bezwang im Achtelfinale die Taiwanesin Hsieh Su-Wei 6:4, 6:3.

Osaka bleibt selbst bei einem Turniersieg der momentan drittplatzierten Petra Kvitova (Tschechien) auch am Montag an der Spitze - sie selbst zeigte sich auf der Pressekonferenz überrascht davon: "Ich wusste das gar nicht. Ich dachte, ich muss das Turnier gewinnen oder so. Das ist großartig, denke ich. Aber ich denke nicht zu viel darüber nach."

Die zweimalige Grand-Slam-Siegerin Osaka hatte die Nummer eins durch ihren Triumph bei den Australian Open Ende Januar erobert. Bei den Turnieren in Dubai, Indian Wells/Kalifornien und Miami war die 21-Jährige zuletzt allerdings jeweils früh ausgeschieden.

In Stuttgart trifft sie nach einem Freilos in Runde eins und dem Erfolg gegen Hsieh nun auf die Kroatin Donna Vekic.