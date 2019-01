WTA-Turnier in Sydney mit Angelique Kerber, Halep, Osaka LIVE im TV, Stream

Die Zeit des Wartens ist zu Ende: Die neue Saison in der Weltelite des Frauen-Tennis hat begonnen und SPORT1+ ist beim ersten großen WTA-Turnier des Jahres in Sydney mittendrin.

Deutschlands Nummer eins Angelique Kerber möchte in Australien ähnlich fulminant in die Tour starten wie im Vorjahr, als sie Down Under triumphierte.

SPORT1+ überträgt das prestigeträchtige Turnier, Auftakt ist in der Nacht von Sonntag auf Montag, 7. Januar, LIVE ab 2 Uhr. Die Partien ab dem Halbfinale sind jeweils zeitversetzt zu sehen (Sendezeiten in der Übersicht).

Generalprobe für die Australian Open

Die Sydney International gelten traditionell als Generalprobe für die Australian Open, das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres.

Im Vorjahr gelang es Angelique Kerber sich in Sydney aus ihrer damaligen Krise herauszukämpfen. Ungesetzt stand sie schon im Achtelfinale Venus Williams gegenüber und behauptete sich.

Letztlich war ihr Sieg in Sydney somit der Startschuss für eine grandiose Saison mit dem Wimbledon-Triumph als Höhepunkt.

Die gebürtige Kielerin würde ihren Vorjahreserfolg nur zu gerne wiederholen, doch in Sydney wartet auch diesmal wieder starke Konkurrenz: Neben Vorjahresfinalistin Ashleigh Barty ist auch US-Open-Siegerin Naomi Osaka am Start. Zudem gibt die Weltranglistenerste Simona Halep ihr Saisondebüt.

Insgesamt geht es bei dem Hartplatzturnier um ein Preisgeld von 823.000 Dollar.