Der Weltranglistenersten Simona Halep ist die Generalprobe für die in der kommenden Woche beginnenden Australian Open gründlich missglückt.

Die Rumänin musste sich nach ihrem Freilos zum Auftakt im Achtelfinale der australischen Vorjahresfinalistin Ashleigh Barty mit 4:6, 4:6 geschlagen geben.

Barty war 2018 in der Olympiastadt erst im Endspiel von der Kielerin Angelique Kerber gestoppt worden.

Kerber im Viertelfinale gegen Kvitova oder Su-Wei

Kerber hatte am Dienstag das Viertelfinale erreicht und trifft dort am Donnerstag auf die Tschechin Petra Kvitova oder die Taiwanesin Hsieh Su-Wei.

Für Simona Halep war es das erste Turniermatch seit den China Open Anfang Oktober vergangenen Jahres.

Dort hatte sie wegen Rückenproblemen in der ersten Runde aufgegeben und danach auch auf die Teilnahme am WTA-Finale in Singapur verzichten müssen. Bei der French-Open-Siegerin wurde später ein Bandscheibenvorfall diagnostiziert.