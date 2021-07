Topfavorit Novak Djokovic hat bei seinem Angriff auf den dritten Wimbledonsieg in Serie ohne größere Probleme das Viertelfinale erreicht.

Der Weltranglistenerste aus Serbien, der in diesem Jahr schon die Grand-Slam-Turniere in Melbourne und Paris gewonnen hat, besiegte am Montag den chilenischen Sandplatzspezialisten Cristian Garin mit 6:2, 6:4, 6:2.

Anzeige

Der Tennis-Podcast "Cross Court" mit neuer Wimbledon-Folge ist ab sofort auf podcast.sport1.de, in der SPORT1 App sowie auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, Amazon Music, Deezer und Podigee abrufbar

In seinem 50. Viertelfinale auf Major-Ebene trifft Djokovic auf den Russen Andrey Rublev oder Marton Fucsovics aus Ungarn. Nur Federer hat mit 57 noch mehr Grand-Slam-Viertelfinals gespielt.

Djokovic kann Federer und Nadal einholen

Nach seinem Match darauf angesprochen, dass sich die beiden aktuell einen Fünf-Satz-Krimi liefen, scherzte Djokovic: "Wunderbar. Ich hoffe, es regnet und sie machen morgen weiter."

In Wimbledon peilt der Tour-Dominator seinen sechsten Titel an. Es wäre sein 20. bei einem Grand-Slam-Turnier, damit würde er mit den gemeinsam führenden Roger Federer (Schweiz) und Rafael Nadal (Spanien) gleichziehen.

Nadal ist in Wimbledon nicht dabei, Rekordsieger Federer (acht Titel) trifft im Achtelfinale auf den Italiener Lorenzo Sonego.

Korda unterliegt am Geburtstag

Sebastian Korda, Sohn des früheren Australian-Open-Siegers Petr Korda, hat derweil an seinem 21. Geburtstag bei seinem Wimbledon-Debüt das erste Grand-Slam-Viertelfinale seiner Karriere verpasst.

Der US-Amerikaner musste sich dem Weltranglisten-29. Karen Khachanov in einer regelrechten Nervenschlacht mit 6:3, 4:6, 3:6, 7:5, 8:10 geschlagen geben. Insgesamt gab es im Entscheidungssatz 13 Breaks.

In der Ära des Profitennis (seit 1968) sind bislang erst elf Spieler gleich bei ihrem Wimbledon-Debüt ins Viertelfinale eingezogen. Der fünfte Satz gegen Khachanov geriet mit schwindenden Kräften zu einer Zitterpartie.

Khachanov mit Probleme beim Ausservieren

Gleich dreimal schlug der Russe schon zum Matchgewinn auf, jedes Mal breakte Korda (ATP-50.) zurück. Beim vierten Versuch brachte Khachanov seinen Aufschlag nach 3:49 Stunden dann durch.

Sebastian Korda ist nicht das einzige Familienmitglied, das sportlich für Furore sorgt. Seine beiden Schwestern sind Weltklasse-Golferinnen.

Nelly Korda (22) ist seit ihrem Sieg bei der PGA Championship Ende Juni sogar die Nummer eins der Weltrangliste.