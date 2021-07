Ladies Day in Wimbledon - und Angelique Kerber ist mittendrin!

Am Dienstag finden wie üblich beim dritten Grand Slam des Jahres die vier Viertelfinals der Damen statt, während die Herren nach dem "Manic Monday" einen Tag Pause erhalten. Nur auf zwei Spieler trifft das nicht zu, denn aufgrund des Regens am Montag müssen der an Nummer zwei gesetzte Daniil Medvedev aus Russland und der Pole Hubert Hurkacz nachsitzen.

Die beiden eröffnen auf dem Centre Court die Partie mit der Fortsetzung ihres Achtelfinals, das bei einer 2:1-Satzführung von Medvedev im vierten Satz beim Stand von 3:4 aus seiner Sicht abgebrochen worden war.

Barty und Kerber im Einsatz

Anschließend folgt das Duell Finesse gegen Power, wenn die Tuneserin Ons Jabeur auf Aryna Sabalenka trifft. In der dritten Partie des Tages auf dem größten Court kommt es zum australischen Duell zwischen der Weltranglistenersten Ashleigh Barty und Ajla Tomljanovic.

Auf dem Court No. 1 kämpft derweil Angelique Kerber um den Einzug ins Halbfinale. Mit der variabel spielenden Karolina Muchova aus Tschechien wartet jedoch eine knifflige Aufgabe. Bereits zuvor trifft deren Landsfrau Karolina Pliskova auf die überraschend starke Schweizerin Viktorija Golubic.

Wimbledon: Die Topspiele an Tag 8

Center Court (ab 14.30 Uhr)

1. Partie: D. Medvedev (Russland) - H. Hurkacz (Polen)

2. Partie: O. Jabeur (Tunesien) - A. Sabalenka (Belarus) im SPORT1-Liveticker

3. Partie: A. Barty (Australien) - A. Tomljanovic (Australien) im SPORT1-Liveticker

No.1 Court (ab 14 Uhr)

1. Partie: Ka. Pliskova (Tschechien) - V. Golubic (Schweiz) - im SPORT1-Liveticker

2. Partie: K. Muchova (Tschechien) - A. Kerber (Deutschland) - im SPORT1-Liveticker

Alle deutschen Partien an Tag 8:

Damen

Karolina Muchova (Tschechien, Nr. 19) - Angelique Kerber (Nr. 25)

Diese deutschen Profis sind noch im Rennen

Herren

-

Damen

Angelique Kerber

Wo wird Wimbledon 2021 übertragen?

TV: Sky

Stream: SkyGo

Ticker: SPORT1.de und in der SPORT1 App