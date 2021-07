Am Sonntag hat Novak Djokovic die Möglichkeit, Geschichte zu schreiben!

Mit einem Sieg im Wimbledon-Finale kann der Weltranglistenerste seinen 20. Grand-Slam-Titel gewinnen – und damit auf der ewigen Bestenliste mit Roger Federer und Rafael Nadal gleichziehen.

Djokovic will Meilenstein näherkommen

Mit einem Triumph am Sonntag würde der 34-Jährige seinen insgesamt sechsten Sieg in Wimbledon feiern. Zudem könnte Djokovic damit einem weiteren Meilenstein näherkommen.

Nach Siegen in Paris und Melbourne würde er einen weiteren Schritt in Richtung Golden Slam, also dem Gewinn aller vier Major-Turniere in einem Jahr, machen.

Der Weg des serbischen Superstars ins Finale war jedoch kein leichter: Im Halbfinale traf Djokovic auf den aggressiv spielenden Halbfinal-Debütanten Denis Shapovalov, der die Schwächen Djokovics zeitweise schonungslos aufdeckte und ihn mit seiner unbekümmerten Spielweise forderte.

Premiere für Italiener Berrettini

Am Ende bewies Djokovic jedoch Durchhaltevermögen und Nervenstärke – und steht somit zum insgesamt siebten Mal im Finale von Wimbledon. (Die Ergebnisse in Wimbledon)

Dort trifft der Routinier nun auf Matteo Berrettini. Der Italiener zog mit einem Sieg gegen den Polen Hubert Hurkacz erstmals in ein Finale eines Grand-Slam-Turniers ein. Der 25 Jahre alte Tennisprofi ist damit der erste Italiener überhaupt, der ein Wimbledon-Finale im Herren-Einzel bestreitet.

