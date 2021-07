Die Damen haben ihre Halbfinalisten in Wimbledon ermittelt, nun sind die Herren am der Reihe. Am Mittwoch steigen auf dem Heiligen Rasen in London alle vier Viertelfinals.

Der Tennis-Podcast "Cross Court" mit neuer Wimbledon-Folge ist auf podcast.sport1.de, in der SPORT1 App sowie auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, Amazon Music, Deezer und Podigee abrufbar

Dabei stehen vor allem die beiden Superstars Novak Djokovic und Roger Federer im Fokus. Beide bekommen es mit eher überraschenden Gegnern zu tun.

Djokovic und Federer im Einsatz

Federer trifft bei seiner 18. Teilnahme im Viertelfinale der All England Championships auf Hubert Hurkacz aus Polen, der in der Fortsetzung seines Matches am Dienstagnachmittag Daniil Medvedev in einem Fünf-Satz-Krimi aus dem Turnier warf.

Djokovic bekommt es mit Marton Fucsovics aus Ungarn zu tun. Der Weltranglistenerste peilt in Wimbledon seinen dritten Titel in Folge an.

In den anderen beiden Viertelfinals treffen der Russe Karen Kachanov und Denis Shapovalov aus Kanada sowie Matteo Berrettini (Italien) und Zverev-Bezwinger Felix Auger-Aliassime (Kanada) aufeinander.

Wimbledon: Die Topspiele an Tag 9

Center Court (ab 14.30 Uhr)

1. Partie: N. Djokovic (Serbien) - M. Fucsovics (Ungarn) im SPORT1-Liveticker

2. Partie: R. Federer (Schweiz) - H. Hurkacz (Polen) im SPORT1-Liveticker

No.1 Court (ab 14 Uhr)

1. Partie: K. Khachanov (Russland) - D. Shapovalov (Kanada) - im SPORT1-Liveticker

2. Partie: M. Berrettini (Italien) - F. Auger-Aliassime (Kanada) - im SPORT1-Liveticker

Alle deutschen Partien an Tag 9:

keine

Diese deutschen Profis sind noch im Rennen

Herren

-

Damen

Angelique Kerber

Wo wird Wimbledon 2021 übertragen?

TV: Sky

Stream: SkyGo

Ticker: SPORT1.de und in der SPORT1 App